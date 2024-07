Convocazione del Consiglio Comunale ad Avellino il 29 luglio 2024

Il Sindaco comunica ufficialmente che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in presenza – in prima convocazione per il giorno 29 luglio 2024 alle ore 09.00 – per discutere gli argomenti di seguito elencati. L’avviso è stato notificato a tutti i Consiglieri come da relata dei messi notificatori.

La seduta, che sarà pubblica, sarà presieduta inizialmente dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea. Successivamente, i lavori continueranno sotto la presidenza del Presidente eletto. La sessione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune di Avellino, permettendo così ai cittadini di seguire i lavori del Consiglio comodamente da casa.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno saranno disponibili per la consultazione presso la stanza denominata “Atti di Consiglio”, situata al primo piano (stanza g. (5/BIS) della Sede Municipale di Piazza del Popolo.

Ordine del Giorno

Sotto la Presidenza del Consigliere Anziano, il Consiglio Comunale discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. **Elezioni del 09 giugno 2024 e ballottaggio del 23-24 giugno c.a.:** Esame delle condizioni degli eletti e convalida del Sindaco e del Consiglio Comunale;

2. **Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;**

3. **Giuramento del Sindaco;**

4. **Comunicazione del Sindaco riguardante i componenti della Giunta Comunale;**

5. **Nomina della Commissione Elettorale Comunale;**

Norme di Sicurezza e Accesso alla Seduta

Si ricorda che la seduta si svolgerà in presenza, nel rispetto delle attuali normative anti-Covid. Sarà ammesso l’intervento degli organi di stampa, mentre la presenza del pubblico sarà regolamentata in base ai posti a sedere disponibili, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.