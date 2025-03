Convegno contro la violenza di genere a Montemiletto, Minichiello: “Testimoniare il rispetto verso le donne”

Questa mattina, la Sala Impero di Montemiletto ha ospitato il convegno contro la violenza di genere intitolato “Dov’è la Violenza”, organizzato dal Consorzio dei Servizi Sociali A5 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui autorità locali, esperti e, soprattutto, gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il Sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Insieme al Consorzio dei Servizi Sociali e al Direttore Carmine De Blasio, abbiamo organizzato questo evento per testimoniare, anche nella nostra comunità, i segni tangibili di chi purtroppo non ha ancora compreso che la donna va rispettata a prescindere». Minichiello ha inoltre ringraziato il Consorzio per la sua vicinanza e il Dirigente Scolastico Attilio Lieto per il supporto e la disponibilità costante nel coinvolgere gli studenti in iniziative educative di questo tipo.

Attilio Lieto, Dirigente Scolastico dell’I.C. Montemiletto, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, dichiarando: «È sempre un piacere aderire a questi eventi, soprattutto quando si trattano temi, purtroppo, sempre così attuali. La scuola, insieme al Comune e al territorio, è fondamentale nel sensibilizzare le giovani generazioni, e siamo felici di poter essere qui con gli studenti della scuola secondaria di primo grado per piantare un seme importante, che possa contribuire a creare una società migliore».

Al convegno presente anche anche Carmine De Blasio, Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5, che ha ricordato l’importanza di iniziative come questa: «L’incontro di oggi rientra in un programma di attività che portiamo avanti sul territorio da tempo. La sensibilizzazione contro la violenza di genere è un impegno quotidiano, e continueremo a lavorare affinché l’attenzione su questo tema resti viva ogni giorno dell’anno».

Un momento particolarmente toccante è stato quello in cui è intervenuta Filomena Lamberti, una donna coraggiosa di Cava de’ Tirreni, che nel maggio 2012 ha subito un’aggressione da parte del marito, che le sfregiò il volto con dell’acido dopo che lei aveva deciso di interrompere la relazione. Filomena ha condiviso la sua esperienza, esprimendo l’importanza di parlare ai giovani per prevenire la violenza e creare una società meno violenta. «Bisogna portare questi messaggi ai ragazzi, affinché possano creare un futuro migliore e mettere fine alla violenza».

All’evento erano presenti anche l’Avvocata Rosanna Carpentieri, operatrice del Centro Antiviolenza “Linearosa” di SpazioDonna Salerno, e la Psicologa Teresa D’Auria del Centro Antiviolenza “Nemesi” del Consorzio dei Servizi Sociali A5.

L’incontro, moderato dalla giornalista Marina D’Apice, di Persone e Sociale, ha visto una sala gremita di studenti e istituzioni, segno di un forte impegno della comunità scolastica e del territorio nella lotta contro la violenza di genere.