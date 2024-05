Convegno Co.N.A.P.I. ad Ariano Irpino: Sicurezza sul Lavoro e Formazione per le Nuove Generazioni

Questa mattina, il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino ha ospitato un significativo convegno organizzato da Co.N.A.P.I. Avellino, incentrato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, esperti del settore e studenti delle quinte classi dell’Istituto De Gruttola di Ariano Irpino, presenti per prendere parte a una sessione di formazione sul tema.

Gli Interventi

Enrico Lo Conte, Presidente di Co.N.A.P.I. Avellino, ha dato il via ai lavori sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha evidenziato la necessità di una formazione continua e di un dialogo costante tra datori di lavoro, lavoratori e istituzioni per creare ambienti di lavoro più sicuri.

Dott. Basilio Minichiello, Presidente Co.N.A.P.I. Nazionale, ha proseguito con un discorso sulle iniziative nazionali attualmente in corso e sui futuri progetti mirati a rafforzare la cultura della prevenzione in ambito lavorativo. Minichiello ha sottolineato il ruolo cruciale della confederazione nel supportare le aziende nell’adozione di misure di sicurezza efficaci.

Assessore Toni La Braca ha illustrato le politiche regionali e locali messe in atto per promuovere la sicurezza sul lavoro, enfatizzando la necessità di risorse adeguate e di programmi di formazione specifici.

Onorevole Michele Gubitosa, ha partecipato al convegno per rimarcare l’attenzione costante delle istituzioni verso la sicurezza nei luoghi di lavoro, sia durante i governi Conte e Draghi, sia nell’attuale ruolo di opposizione. Gubitosa ha richiamato l’importanza di una vigilanza continua e di misure legislative adeguate per affrontare questa cruciale tematica.

Contributi Tecnici e Legali

Avv. Mirella Giovino, dell’Ufficio Legale Co.N.A.P.I. Nazionale, ha condiviso la sua approfondita conoscenza legale in materia di sicurezza sul lavoro, presentando le iniziative legali intraprese per garantire la conformità normativa e la tutela dei diritti dei lavoratori. Ha evidenziato come il rispetto delle normative sia fondamentale per prevenire incidenti e infortuni.

Avv. Marica Grande, esperta in diritto del lavoro, ha arricchito il dibattito con una panoramica sulle principali normative vigenti e sulle best practice da adottare in azienda per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi.

Dott. Domenico Gambacorta ha illustrato le normative introdotte dal governo Draghi con il decreto legge 146 dell’ottobre 2021, fornendo una dettagliata analisi delle nuove disposizioni e delle loro implicazioni per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esperienze Pratiche e Organizzative

Mario Bellizzi, Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha portato la sua vasta esperienza nell’affrontare emergenze legate alla sicurezza sul lavoro, con un focus particolare sul rischio di incendi ed esplosioni. Ha ribadito l’importanza della prevenzione e della formazione continua per ridurre il numero di incidenti.

Dott. Rocco Crugnale, Dottore Commercialista, ha discusso il ruolo della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando l’importanza di un approccio integrato che coinvolga sia la sfera economica che quella amministrativa.

Dott. Michele Del Gaudio, rappresentante dell’INAIL, ha concluso il convegno illustrando il ruolo dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella prevenzione degli infortuni e nella tutela dei diritti dei lavoratori. Ha presentato dati e statistiche aggiornate, sottolineando l’importanza di una collaborazione stretta tra INAIL, aziende e lavoratori.

Partecipazione degli Studenti

Di particolare rilevanza è stata la partecipazione delle quinte classi dell’Istituto De Gruttola di Ariano Irpino. La presenza degli studenti ha enfatizzato l’importanza di educare le nuove generazioni sui temi della sicurezza sul lavoro, gettando le basi per una cultura della prevenzione sin dai banchi di scuola.

Il convegno si è rivelato un’importante occasione di confronto e riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando l’idea che solo attraverso un impegno collettivo e una formazione continua si possa costruire un ambiente lavorativo sicuro e protetto per tutti.