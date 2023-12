Controllo del territorio, i carabinieri: recuperano auto utilizzata per furti

Anche in questi ultimi giorni che precedono le festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

In tre giorni, nei comuni di Montemiletto, Taurasi e Mirabella Eclano, hanno complessivamente operato circa 25 pattuglie, costantemente impegnate nella ricerca di soggetti ed autovetture sospette, tanto sulle arterie principali quanto sulle strade secondarie.

Quasi 180 persone ed oltre 120 veicoli sono stati controllati dai militari dell’Arma. Una decina le perquisizioni (personali e veicolari) eseguite e, soprattutto, il rinvenimento di un’autovettura rubata alcune settimane fa a Pratola Serra.

Il veicolo, finito nel mirino dei militari poiché già utilizzato per commettere alcuni furti nel giorno dell’Immacolata, è stato a lungo ricercato e ieri e stato intercettato nella frazione Calore di Mirabella Eclano.

L’auto, probabilmente, era stata parcheggiata in un punto strategico, pronta all’uso per ulteriori azioni delittuose. Dopo il rinvenimento è stata a lungo analizzata alla ricerca di impronte e tracce utili, ed i risultati saranno analizzati nei prossimi giorni.

Terminati gli accertamenti tecnici, la vettura è stata poi restituita al legittimo proprietario.