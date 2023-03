Controlli rafforzati sul territorio: i carabinieri allontanano quattro persone sospette. I militari del comando provinciale di Avellino hanno intensificato l’attività sul territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, 4 delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Si tratta di soggetti provenienti principalmente dalle province di Napoli e Salerno, con a carico precedenti di polizia, controllati in orario notturno in prossimità di abitazioni isolate dei comuni di Serino e Cesinali.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni.

L’attività posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino

proseguirà soprattutto per dare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione, segnalando al “112”, Numero Unico

Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.