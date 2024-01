Controlli in Valle Telesina e del Tammaro: sanzioni al Codice della Strada

Continua l’azione di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, in tutti i 21 comuni di competenza, per prevenire i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, oltre a contrastare il crescente numero di incidenti stradali, a volte anche gravi, in particolare lungo le principali arterie di comunicazione che collegano il Sannio con la Provincia di Caserta e Campobasso.

Nella sola giornata di ieri sono state impiegate 19 pattuglie che hanno controllato complessivamente 129 persone, tra cui alcuni soggetti già noti alle Forze dell’Ordine e 94 veicoli.

Sono state eseguite anche perquisizioni personali, veicolari e domiciliari alla ricerca di armi e di sostanze stupefacenti.

Nel Comune di Cerreto Sannita sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli gravati da fermo amministrativo condotti da due cittadini del posto; nel Comune di Amorosi e Cusano Mutri è stato eseguito il sequestro amministrativo di due autovetture non coperte da assicurazione obbligatoria; nei Comuni di Cusano Mutri, Pontelandolfo, Guardia Sanframondi e San Salvatore Telesino sono state fermate sette autovetture sprovviste di revisione obbligatoria; nel Comune di Frasso Telesino è stato sanzionato un automobilista trovato alla guida della propria autovettura con la patente scaduta.

Numerose sono state le altre sanzioni al Codice della Strada erogate, tra le quali, il mancato possesso dei documenti di circolazione e l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, per un importo complessivo di circa € 8.000.