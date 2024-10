Controlli dei Carabinieri in Val Fortore: denunce, multe e sequestri per violazioni al codice della strada

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortoreprincipalmente mirato a prevenire i reati predatori, impiegando 41pattuglie e controllando 131 persone, 105 veicoli e 19 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli svolti in strada, i militari dell’aliquota radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per guida sotto l’influenza dell’alcool, poichécontrollato mentre conduceva la sua automobile e riscontrato con un tasso alcolemico di quasi un grammo per litro. All’automobilista, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida.

Sempre i carabinieri dell’aliquota radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 10 sanzioni amministrative per 2.592 euro complessivi, sequestrando 2 veicoliper circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, contestando infrazioni per circolazione contromano e senza le previste documentazioni al seguito, per mancata revisione e peroccupazione della sede stradale, decurtando 10 punti da patenti di guida.

La vigilanza ed il controllo del territorio attuati dal comando provinciale dei carabinieri di Benevento sono continui e vengono particolarmente intensificati nei week-end soprattutto al fine di prevenire i reati predatori e per garantire la sicurezza dei cittadini presso le proprie abitazioni e quella degli utenti della strada.