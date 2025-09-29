Controlli alla movida: chiuso un locale per lavoro nero, sanzioni per circa 25mila euro

Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile.

L’attività ispettiva ha portato alla chiusura di un locale pubblico del capoluogo, dove sono state accertate alcune irregolarità.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno contestato:

– l’impiego di una lavoratrice in assenza di un regolare rapporto di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività;

– la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi;

– l’assenza di autorizzazione all’uso di sistemi di videosorveglianza;

– l’omessa formazione del personale e della visita medica.

Sono state elevate sanzioni per circa 25mila euro.