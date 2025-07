Controlli a tappeto dei Carabinieri: scattano 3 fogli di via obbligatori

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di realizzare una rete capillare di posti di controllo preventivi, strategici per intercettare soggetti malintenzionati, soprattutto nelle aree più esposte al cosiddetto “pendolarismo criminale”.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Baiano sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalità predatoria.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione di Forino hanno proposto per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio un 40enne della provincia di Napoli e un 31enne della provincia di Salerno, entrambi noti alle forze dell’ordine, fermati nel centro abitato nel corso di un servizio perlustrativo e risultati privi di valida giustificazione circa la loro presenza in loco.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, hanno invece bloccato un 45enne georgiano che si era impossessato di varie bottiglie di alcolici da un noto supermercato della zona. La merce è stata restituita all’avente diritto, mentre per l’uomo, oltre la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino, è stato avviato il procedimento per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.