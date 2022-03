Controlli a San Martino Valle Caudina: denunciati due giovani per spaccio

Nell’ambito dei servizi, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità nella Valle Caudina, i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato due giovani del posto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’atteggiamento sospetto manifestato dai due soggetti fermati in orario serale durante un controllo alla circolazione stradale, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. E, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, sono stati sorpresi in possesso di alcuni grammi di hashish, occultati in pacchetti di sigarette.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al conducente dell’auto è stata ritirata la patente. La droga è stata sottoposta a sequestro.