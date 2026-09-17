Contributo parrucca: dalla Regione Campania il sostegno per le donne affette da alopecia androgenetica o conseguente a terapia chemioterapica

Un contributo fino a 400 euro per l’acquisto di una parrucca. Confermata anche per quest’anno la misura prevista dalla Regione Campania che consente di poter fare richiesta, presso l’Asl Avellino, di un contributo economico per alleviare il disagio psicologico legato alla perdita dei capelli. La misura supporta le donne affette da alopecia androgenetica o da alopecia derivante da trattamenti chemioterapici o radioterapici per patologie tumorali. L’agevolazione prevede un contributo economico fino a un massimo di 400 euro per ciascuna richiedente. L’importo erogato non potrà in ogni caso superare la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto della parrucca.

Possono beneficiare del contributo le donne residenti in provincia di Avellino, con priorità di accesso ai fondi per le richiedenti con un ISEE sociosanitario pari o inferiore a 30.000 euro. Possono presentare domanda anche coloro che possiedono un ISEE superiore a 30.000 euro o che sono prive di attestazione; le loro istanze saranno valutate fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità di ISEE e risorse limitate, prevarrà l’ordine cronologico di ricezione.

La domanda può essere presentata dalla diretta interessata oppure da un parente o affine entro il terzo grado, o dal convivente. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 30 settembre 2026.

PER ACCEDERE ALLA MISURA È NECESSARIO ALLEGARE:

1.​Modulo di domanda ufficiale dell’Asl compilato e firmato(disponibile anche sul sito aziendale www.aslavellino.it)

2.​Certificazione sanitaria (rilasciata da Rete Oncologica Campana, specialisti SSN o Medico di Medicina Generale per alopecia oncologica; rilasciata da un dermatologo SSN per alopecia androgenetica).

3.​Documento contabile di spesa (fattura, ricevuta o scontrino con codice fiscale della beneficiaria, oppure preventivo di spesa).

4.​Fotocopia del documento di riconoscimento della beneficiaria (ed eventualmente del richiedente).

5.​Attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità.

6.​Autocertificazione di parentela o convivenza (se la domanda è inoltrata da un terzo).

Le domande, corredate di documentazione completa e consenso al trattamento dei dati, possono essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.aslavellino.it oppure consegnate direttamente presso il Distretto Sanitario di residenza.