Contrasto allo spaccio, la Finanza sequestra 46 grammi tra hashish e cocaina

Nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno sottoposto a sequestro circa 46 grammi di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi una pattuglia della Tenenza di Montesarchio, in servizio presso l’arteria stradale S.S. 7 Appia, notava un’autovettura con a bordo due soggetti che alla vista dei finanzieri, al fine di non destare sospetti, dapprima si fermava presso un bar e, successivamente, continuava la propria marcia. Pertanto, i militari segnalavano la predetta autovettura ad altra pattuglia che sottoponeva a controllo i due soggetti i quali abbandonavano l’auto per disfarsi di 9 grammi di cocaina e 1 di hashish. Tuttavia, grazie alla prontezza dei militari, venivano immediatamente bloccati e recuperata la predetta sostanza stupefacente.

Successivamente venivano effettuate le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei predetti soggetti residenti a Foglianise all’esito di una delle quali venivano rinvenuti ulteriori 36 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

I predetti individui venivano denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento e la sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro.

L’operazione condotta testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

Si rappresenta che i soggetti denunciati sono sottoposti alle indagini preliminari e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.