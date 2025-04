Contrasto al pendolarismo criminale e alla microcriminalità nei territori della Valle Ufita

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue con determinazione nella strategia di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno del “pendolarismo criminale”.

In questo contesto operativo, nella giornata di ieri la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha messo in campo un dispositivo straordinario, impiegando otto equipaggi su un’ampia fascia territoriale che dalla Valle Ufita si estende fino ai confini con la provincia di Benevento.

L’azione si è concretizzata attraverso l’alternanza di posti di controllo lungo le principali arterie viarie e mirate attività di vigilanza nelle zone più isolate e periferiche. Tale attività ha consentito di rintracciare e sottoporre a perquisizione quattro persone, nei confronti delle quali è stata immediatamente avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, in quanto non in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza sul territorio.

A Venticano, i Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno fermato due uomini (un 40enne e un 50enne, entrambi originari del napoletano e già noti alle Forze dell’Ordine) che, a bordo di un’utilitaria a noleggio, si aggiravano con atteggiamento sospetto nel centro abitato.

A Fontanarosa, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno controllato una coppia dell’Est Europa, anch’essa con numerosi precedenti penali e di polizia, che si muoveva con fare sospetto tra le abitazioni del paese.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Frigento hanno rintracciato e bloccato un soggetto che, approfittando della profonda conoscenza dei sentieri dell’Alta Valle Ufita, aveva raggiunto quel comune nonostante fosse destinatario di un provvedimento che ne inibiva il ritorno.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno fermato un 50enne del posto, sorpreso subito dopo aver ceduto della droga a una donna residente in un comune limitrofo. L’uomo, al termine di una perquisizione, è stato denunciato in stato di libertà per cessione di sostanze stupefacenti e sanzionato poiché sorpreso alla guida nonostante la patente gli fosse già stata sospesa. La donna, invece, è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice.

Da segnalare anche l’attività della Stazione Carabinieri di Montemiletto, che, all’esito di una rapida indagine, è riuscita a individuare e denunciare alla competente Autorità giudiziaria un uomo del posto ritenuto responsabile del furto di un portafoglio, avvenuto all’interno di un supermercato.