Benevento Contrasto ai furti nel Sannio, tre fermi e una denuncia 7 Aprile 2021

Nella giornata di ieri, militari della Stazione CC di Vitulano (BN), unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Montesarchio (BN), della Compagnia CC di Cerreto Sannita (BN) e della Radiomobile della Compagnia di Benevento, a seguito di prolungata attività investigativa, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre cittadini di nazionalità rumena, rispettivamente di anni 26, 36 e 38, con i primi due censurati per reati contro il patrimonio, resisi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre un quarto 33enne rumeno, censurato, è stato deferito in stato di libertà per concorso in furto aggravato.

L’attività è scaturita dal rinvenimento al km. 49+600 della SS 372 territorio di Vitulano (BN) di due veicoli, un autocarro VW Transporter, oggetto di furto nel comune di Morcone (BN), parzialmente incendiato nella parte posteriore e di un’autovettura Peugeot 206, completamente incendiata, nel cui interno si è rinvenuta una targa risultante oggetto di furto perpetrato nel comune di Agropoli (SA). A seguito di attività investigativa posta in essere sul posto dai militari operanti, poco dopo, è stato fermato dalla Radiomobile di Cerreto Sannita (BN) in direzione Telese Terme (BN) un veicolo con a bordo quattro persone di nazionalità rumena. A seguito di controllo è emerso che tre degli occupanti erano gravati da precedenti e, pertanto, si è proceduto a perquisizione personale e veicolare che ha dato esito positivo: infatti, si è rinvenuto uno spray antiaggressione di genere proibito, un coltello a serramanico e una chiave inglese. Successivamente, nel corso del sopralluogo eseguito nei pressi del rinvenimento dei mezzi, poco distante, si sono rinvenuti, in una scarpata, numerosi attrezzi da lavoro, tra cui alcune smerigliatrici, mini compressori e trapani professionali e staffe in rame di varia metratura del peso di circa 30 quintali. Si accertava che tutto il materiale era stato asportato in Morcone (BN) nella precedente notte. I veicoli, il materiale, dopo il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, sono stati sottoposti a sequestro per il prosieguo delle indagini. A seguito della visione delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza si è accertato che tre dei fermati si erano resi responsabili di 6 furti in danno di aziende ubicate in Morcone (BN) per un danno complessivo stimato in euro 30mila. Visti gli elementi raccolti, si è proceduto a sottoporre gli stessi a fermo di indiziato di delitto e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Benevento. A carico dei quattro è stata altresì avanzata proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.