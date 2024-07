Contrada, zia Maria raggiunge il traguardo dei 104 anni: gli auguri del sindaco

CONTRADA- Un traguardo che la classifica in cima ai più longevi della nostra provincia. Quello raggiunto dalla “signorina” Maria Del Gaizo, classe 20, circondata dall’affetto dei nipoti e per la quarta volta successiva al traguardo dei cento anni festeggiata anche dalle autorita’ civili e religiose della comunita’ alle porte della citta’ capoluogo. Contrada annovera anche un altro centenario, festeggiato solo qualche settimana fa dalla sua comunita’. Pieno di affetto il pensiero del sindaco di Contrada Pasquale De Santis dedicato al festeggiamento della ultracentenaria concittadina: “La signorina Maria compie oggi 104 anni, confermandosi l’anziana più longeva di Contrada.Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signorina è la testimone vivente più autorevole della storia del nostro Paese.Ghiotta di dolci, ancorata alla fede per San Michele Arcangelo, anno dopo anno conferma la sua voglia di vivere e ci emoziona sempre.A Lei l’augurio di vivere in serenità almeno altri 104 anni”. Auguri anche dalla redazione di Irpinianews.