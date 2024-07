Contrada, una vittima e due bambine ferite nell’incidente avvenuto sulla Nazionale

Una vittima e due bambine coinvolte, di cui una in condizioni serie. E’ il bilancio gravissimo dell’incidente avvenuto nella prima serata lungo la Nazionale di Contrada. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica e’ in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Forino, una Fiat Punto che procedeva in direzione di Avellino proveniente da Forino prima avrebbe impattato contro un’altra vettura che procedeva in direzione Forino da Avellino e poi ha impattato contro un moto con a bordo un uomo e la nipotina di appena dieci anni. Nello schianto l’uomo avrebbe avuto la peggio e non ha retto alla gravità delle ferite dopo che gli è stata tranciata una gamba. E’ deceduto al Moscati. Sono tre i feriti ricoverati al Moscati.