Contrada San Eustachio torna nel mirino dei ladri: il cane mette in fuga i malviventi

AVELLINO- La zona di Contrada San Eustachio torna nel mirino dei ladri, che stavolta però non avevano messo in conto la vigilanza che tra vicini ormai da tempo caratterizza la zona (già al centro di altri raid non sempre falliti purtroppo) e il cane di guardia alla villetta presa di mira, dove comunque all’interno erano presenti gli stessi proprietari. Così intorno alle ventidue di domenica sera ad uno dei residenti e’ arrivata prima la segnalazione di un vicino, che avrebbe notato delle luci (molto probabilmente torce usate dai malviventi) e successivamente, quando il proprietario sarebbe giunto in prossimità della recinzione della sua abitazione, avrebbe trovato anche il suo cane che ringhiava. Infatti anche il cane che abbaiava avrebbe insospettito lo stesso. Oltre a notare più persone che si allontanavano. Colpo fallito dunque grazie ai due imprevisti che i malviventi si sono trovati a fronteggiare ed evidentemente non avevano messo in conto. La vicenda sarebbe stata anche denunciata alle forze dell’ordine, in particolare ai militari della Stazione dei Carabinieri di Avellino. Le indagini sono in corso.