A Contrada San Eustachio ladri messi in fuga da un pastore tedesco

AVELLINO- Ci ha pensato Rex (il nome scelto sarebbbe gia’ una garanzia) , un pastore tedesco, a bloccare l’ingresso di un malintenzionato (almeno un soggetto ma non si esclude ve ne fossero altri) in una villa di Contrada San Eustachio dove l’altra sera e’ scattata l’ennesima allerta per il timore di furti. I presunti malviventi, uno sicuramente avvistato anche da altri residenti della zona con una torcia, hanno trovato il “custode” a quattro zampe dell’abitazione che non solo ha abbaiato dando l’allarme, ma ha anche messo in fuga lo stesso (ormai scoperto anche a causa dell’allerta nella zona) che stava tentando verosimilmente di accedere all’abitazione. Vengono segnalati sempre più spesso tentativi di furto nella zona di Contrada San Eustachio, che per estensione e per una questione logistica, resta insieme ad altre zone cittadine (anche la stessa Contrada Archi) una delle aree maggiormente scelte dai malviventi per mettere a segno i colpi all’interno delle abitazioni.