Contrada: “Mio figlio disabile prigioniero in casa, bloccato dalla strada dissestata”

“Aiutate mio figlio, riparate la strada, così non può curarsi”: l’appello disperato di Gerardo, papà di Luigi Addivinola, 24enne di Contrada, che è costretto sulla sedia a rotelle perché affetto da coartazione aortica con complicazioni neurologiche.

Luigi ha grosse difficoltà per ricevere le cure a domicilio dei fisioterapisti e per spostarsi per le visite mediche. Il motivo? La strada che conduce a casa sua è impercorribile: senza asfalto, piena di buche e fango e per le auto è quasi impossibile transitare. Sono 100 metri di strada privata che andrebbe asfaltata ma il Comune non può intervenire. Gerardo, è stato costretto a lasciare il suo lavoro per seguire il figlio e chiaramente non ha i mezzi per ripristinare il manto stradale

Viste le precarie condizioni economiche della famiglia lanciamo un appello per aiutare Luigi: chiediamo aiuto a qualche impresa edile affinchè possa provvedere ad asfaltare la strada. Sarebbe un gesto bellissimo per abbattere ogni barriera e permettere al ragazzo di potersi curare senza problemi. Servizio di Enzo Costanza

