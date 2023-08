Grande spettacolo, da non perdere: il ritorno di Miss Italia a Contrada. Quest’anno, nella Piazza del Carmine, si svolgerà la finale regionale, che assegnerà il prestigioso titolo di Miss Cinema Campania.

L’appuntamento per la serata glamour è previsto per il 28 agosto, alle 21.La cornice di Piazza del Carmine esalterà le ragazze che gareggeranno in vista della finale Nazionale, secondo il sindaco Pasquale De Santis, soddisfatto di ospitare ancora una volta l’evento.