Continua l’attività di prevenzione dei Carabinieri

Nell’ultimo weekend i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio nei ventuno Comuni di competenza, impiegando 40 pattuglie che hanno complessivamente identificato 272 soggetti, tra i quali alcuni già noti alle Forze dell’Ordine e controllato 240 veicoli.

Di giorno i militari si sono concentrati lungo la S.S. 372 Telesina e le altre principali arterie che collegano la provincia Sannita con quelle di Caserta e Campobasso, gravate dall’inteso afflusso di turisti e di cittadini in partenza ed in arrivo per le vacanze, per prevenire e ridurre gli incidenti stradali, in crescita negli ultimi giorni.

Nelle ore serali e notturne i Carabinieri hanno, invece, pattugliato i centri abitati e le zone rurali, per prevenire e contrastare le possibili truffe agli anziani ed i furti nelle abitazioni, negli esercizi commerciali, nelle farmacie, nelle rivendite di tabacchi e negli Istituti Scolastici, questi ultimi presi di mira negli ultimi mesi, bloccando ed identificando tutte le persone ed i veicoli sospetti, sottoponendoli ad accurati controlli ed a perquisizioni alla ricerca di arnesi atto allo scasso, armi e stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Telese Terme (BN), hanno denunciato per uso di atto falso un 21enne del posto, il quale, fermato alla guida della sua autovettura, esibiva una dichiarazione sostitutiva della carta di circolazione palesemente contraffatta.

I Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) hanno denunciato per ricettazione un 80 enne del posto poiché trovato in possesso di un camper risultato rubato in Provincia di Napoli, nel 2001, da un 70enne della provincia di Teramo.

I Carabinieri di Solopaca (BN), hanno fermato e sottoposto a perquisizione veicolare un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, rinvenendo all’interno della sua autovettura un bastone di legno di circa mezzo metro e per tale motivo è stato denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per quasi € 8.000,00, tra le quali, per numero e rilevanza, spiccano quelle per l’uso del telefono cellulare durante la guida, che è tra le cause principali degli incidenti stradali per distrazione e per la mancata copertura assicurativa obbligatoria, che prevede, quale sanzione accessoria, il contestuale sequestro dell’autovettura.

Continua senza sosta l’attività preventiva e repressiva da parte dei Carabinieri, ma è necessaria sempre la collaborazione dei cittadini nel segnalare persone e mezzi sospetti. Le persone denunciate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.