Contagio scuole, ecco il report della Regione. Tutti i dati in Irpinia

2.000 gli studenti contagiati dal Coronavirus in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l’apertura delle scuole. È quanto emerge dal report dell’Unità di Crisi che prende in esame i dati dei nuovi positivi nelle 5 province e nelle 7 Asl della regione.

Le situazioni più delicate sono a Napoli e Caserta. I dati relativi alla provincia di Avellino dicono invece che i contagi di bambini nella fascia 0-5 anni ammontano a 11 su 445 in regione; 17 casi nella fascia 6-10 anni su 540 in Campania; 6 su 306 tra gli 11 e i 13 anni; 25 su 618 tra i 14 ed i 19 anni.

Nella classifica degli alert figurano nei primi 20 posti con criticità arancione le scuole dei comuni di Morra De Sanctis, Sant’Angelo all’Esca e Vallata. Per quanto riguarda invece l’andamento percentuale dei positivi in Campania negli ultimi 15 giorni spiccano in Irpinia i comuni di Avella secondo e Atripalda undicesimo.

Il sistema degli alert è stato introdotto in quanto, come impone il Tar, ogni realtà richiede risposte differenti. L’invito, rivolto a Sindaci e Prefetti, è di adottare provvedimenti in base alla contingenza locale e sulla base del colore di classificazione.

