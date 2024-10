Consorzio Vini d’Irpinia, De Luca al taglio del nastro: “La vera tutela è la qualità”

Il governatore Vincenzo De Luca ha inaugurato la nuova sede del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, un luogo concepito per accogliere e valorizzare l’identità e la tradizione enologica di questa area. Questo rappresenta un passo fondamentale sia per il Consorzio che per l’intera comunità di produttori di vino e uve, come ha sottolineato la Presidente Teresa Bruno.

Denominata “Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia”, la nuova sede si trova nelle storiche Cantine A.M.A. di via Filande. La cerimonia inaugurale è stata particolarmente partecipata, con la presenza non solo di De Luca, ma anche del Presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete, insieme al Consiglio di Amministrazione del Consorzio. È stato un momento solenne che ha visto la presenza dei produttori irpini. Al termine del suo intervento, il governatore si è rivolto a loro dicendo: “Avrete il sostegno della Regione Campania”. Ha poi aggiunto un consiglio: “Sperimentate, ma mantenetevi sulla tradizione. Prima, l’agricoltura era vista come un settore in via di estinzione; oggi, grazie soprattutto ai giovani e giovanissimi, assistiamo a un rinnovato interesse e passione. C’è stato un cambiamento culturale al quale abbiamo contribuito con i fondi europei, promuovendo innovazione tecnologica e ricambio generazionale”.