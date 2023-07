Consorzio A6, il Cda sceglie Rosa Grano alla Direzione e coordinamento degli uffici

Sara’ Rosa Grano, già al vertice dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino per molti anni a ricoprire l’incarico di Direttore e Coordinatore del Consorzio dei Servizi Sociali A6, quello che comprende i comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro. A scegliere la figura della dirigente, da anni impegnata in delicati incarichi nella pubblica amministrazione, sono stati i componenti del Cda del Consorzio. I voti del presidente Antonio Mercogliano e dei consiglieri Sergio Florio e Marco Santo Alaia hanno determinato la prevalenza della figura della Grano nella scelta per la nomina. Una nuova sfida professionale per la dirigente, quella nel mondo dei Servizi Sociali.