Consorzio A5, nuove misure di contrasto alla violenza sui minori

Arriva un altro finanziamento dal Dipartimento per la Famiglia che consentirà al Consorzio dei Servizi Sociali A5 di mettere in campo un’azione forte di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, anche online.

In forte sinergia con il centro per la Famiglia, di cui è titolare lo stesso Consorzio A5 e che si trova in una moderna ed esclusiva location a Cesinali, si potrà fornire, grazie a questo ulteriore contributo ricevuto, uno specifico supporto alle persone di minore età e alle loro famiglie in situazioni di disagio e fragilità.

Il finanziamento aiuterà a perseguire l’obiettivo di:

– promuovere interventi a favore delle persone di minore età vittime o potenziali vittime di violenza sessuale;

– sostenere le famiglie e gli adulti di riferimento delle vittime;

– informare e sensibilizzare genitori, famiglie, insegnanti e minorenni sul fenomeno dell’abuso sessuale dei minorenni;

– identificare precocemente i segnali di rischio;

– fornire servizi di ascolto e supporto per genitori e famiglie di minorenni vittime o a rischio di abuso all’interno del sistema in essere presso il Centro per la famiglia;

– promuovere percorsi di educazione digitale per minorenni, genitori e adulti di riferimento per prevenire l’abuso e la violenza sessuale online

“Proviamo ad intercettare ogni opportunità – precisa il Direttore Generale, Carmine De Blasio – e non solo per ottenere risorse finanziarie, ma anche e soprattutto per indirizzarle e utilizzarle in una logica di sistema di azioni e interventi. Per questa ragione, per noi ha senso ottenere un finanziamento, se lo stesso consente di rafforzare e consolidare un impegno concreto già presente sul territorio”.