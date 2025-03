Prevenzione e gestione situazioni di crisi: il Consorzio A5 investe nella formazione

Sono collegate dal filo rosso della prevenzione e della capacità di gestione di situazioni di rischio, due nuove iniziative di formazione promosse dal Consorzio dei Servizi Sociali A5. Presso la sede di via Belli ad Atripalda, è partito il ciclo di incontri in “Psicologia dell’Emergenza”, rivolto al personale dipendente operante nei 28 Comuni dell’Ambito.

Il percorso formativo, curato dal Professore Fabio Sbattella, responsabile dell’Unità di Ricerca in Psicologia dell’Emergenza e dell’Intervento Umanitario dell’Università Cattolica di Milano, si propone di fornire ai partecipanti competenze specifiche per

gestire le situazioni di emergenza con un approccio professionale e integrato.

Il Consorzio ha inoltre approvato un intervento di formazione per la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco (corsi BLSD). Sono previsti 6 eventi formativi, curati da un centro di formazione specialistico, distribuiti sul territorio, con un massimo di 30 partecipanti per sessione. In totale, saranno formati 140 cittadini (5 per ogni comune) con rilascio di certificazione valida per 2 anni e video informativi.

Attraverso questa iniziativa di formazione, il Consorzio A5 si propone anche di effettuare un sopralluogo e una mappatura dei DAE (Defibrillatori automatici esterni) presenti sull’intero territorio allo scopo di migliorare la risposta alle emergenze.