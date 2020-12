Attualità Consiglio Regionale UILTEC, Buonomo nuovo membro dell’Organo Direttivo 11 Dicembre 2020

La nota di UILTEC Avellino Benevento: “È di venerdì 4 dicembre u.s. la notizia che il recente Consiglio Regionale UILTEC ha validato, con approvazione all’unanimità, la nomina del dipendente geom. Rocco Buonomo, operante presso il Servizio Direzione Lavori di Alto Calore Servizi S.p.A., quale nuovo membro dell’Organo Direttivo della stessa, in quota AV BN. La Uiltec, oltre a ringraziare l’amico Michele Iandoli per il proprio lavoro svolto, esprime le proprie felicitazioni per questa nuova quanto mai importante esperienza. Certi di aver individuato in Rocco Buonomo una figura che possa interpretare al meglio le battaglie per la tutela dei diritti dei lavoratori, gli auguriamo un buon lavoro in seno al Consiglio Regionale. Ad majora!”.