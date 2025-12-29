Consiglio Regionale, Petracca eletto Capogruppo del Pd

“Oggi, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Regionale della Campania, sono stato designato all’unanimità Presidente del Gruppo del Partito Democratico. Un ruolo che mi gratifica, di grande peso politico, il riconoscimento dell’esperienza maturata in questi anni e del risultato raggiunto in occasione delle ultime Regionali”. Lo scrive su Facebook Maurizio Petracca.

“Il Partito Democratico è il principale gruppo di maggioranza, il più consistente numericamente di tutta l’aula – continua Petracca – Interpreto questo ruolo come un’opportunità affinché la politica possa tornare protagonista sulla scena regionale spesso caratterizzata da inutili personalismi.

E’ una funzione di rappresentanza per chi è abituato a vivere la politica come servizio. Lo farò con equilibrio, con passione, consapevole del rilievo del ruolo che sono stato chiamato a svolgere. Lo farò, però, nell’ottica di un necessario riequilibrio territoriale. Sempre al fianco delle aree interne. Non mi ha mai appassionato il dibattito sulla contrapposizione tra fascia costiera ed entroterra, ma sono dell’idea che proprio in questa fase, oggi più che mai, le aree più fragili della nostra Regione hanno bisogno di maggiore tutela, di maggiore attenzione, di cura. La guida politica è compito delicato. Sono consapevole di questo. Insieme ai componenti del gruppo lavoreremo con impegno perché si possano mettere in campo azioni che siano realmente utili per le nostre comunità”.