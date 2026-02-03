Consiglio Provinciale, si torna alle urne il 15 marzo

Il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, nella giornata odierna ha sottoscritto il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale: le elezioni avranno luogo il 15 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nei seggi allestiti presso la sede dell’ente sita in Palazzo Caracciolo. A votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia, in carica alla data del voto e gli stessi amministratori potranno essere candidati per l’elezione a componente del nuovo Consiglio Provinciale.

Le liste dovranno rispettare il bilanciamento tra sessi, infatti nessuno dei due potrà superare il 60% dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimali inferiori a 0,50. Ogni lista dovrà essere composta da un minimo di 6 e un massimo di 12 candidati.

Per la presentazione sarà necessaria la sottoscrizione di almeno il 5% degli aventi diritto al voto, numero definito dal provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Elettorale e pubblicato nella sezione “Elezioni Provinciali” del sito istituzionale entro il trentesimo giorno precedente la votazione. Le liste e le candidature dovranno essere depositate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia, a Palazzo Caracciolo (primo piano), nei seguenti orari: