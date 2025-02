Consiglio comunale: ufficializzato il nuovo esecutivo ed inserite nuove opere pubbliche nel DUP

Si è tenuta ieri, mercoledì 5 febbraio, nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, la prima seduta del 2025 del Consiglio comunale.

In apertura la Presidente, Virginia Pascucci, a nome dell’intera assise ha rivolto un pensiero di cordoglio per la piccola Jasmine, spentasi dopo pochi giorni di vita e per la scomparsa del Revisore dei Conti dell’Ente, Giovan Giuseppe Di Meglio, professionista garbato e di grande competenza. Il consesso ha poi approvato i verbali della seduta del 19 dicembre 2024.

Si è entrati nel vivo con la comunicazione ufficiale da parte del Sindaco, Marcantonio Spera, della nomina della nuova Giunta comunale e della revoca ai precedenti Assessori comunali.

Il nuovo esecutivo risulta così composto: Assessori Antonio Vitale, al quale va anche la carica di Vicesindaco, Franca Iacoviello, Virginia Pascucci, Michele Spinapolice. Deleghe alla Consigliera Maria Elisa Grillo che si era dimessa dal ruolo di Assessore.

Ne è seguita un’ampia discussione politica che ha fatto leva soprattutto sull’assenza in aula dei tre ex Assessori: Michelangelo Bruno (già Vicesindaco), Doralda Petrillo ed Edoardo De Luca.

Il Sindaco si è detto molto dispiaciuto dell’assenza di una parte della maggioranza ma si è anche detto certo della possibilità di un recupero dei rapporti politici e li ha ringraziati per il «grande lavoro collegiale svolto in questa prima metà del mandato. Ho dovuto procedere – ha spiegato Spera – con la riformulazione della Giunta a seguito degli accordi presi nel corso della campagna elettorale. Non abbiamo mai smesso di lavorare e continuiamo a farlo con importanti risultati. Ne è la riprova il prossimo argomento all’ordine del giorno».

Al terzo punto, infatti, la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027 – Sezione 3.1 – “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche” e Sezione 10 – “Programmazione triennale del fabbisogno del personale” e Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 con l’inserimento di tre opere pubbliche: la Mensa scolastica per poter così potenziare l’offerta formativa, la riqualificazione e l’efficientamento energetico del Municipio unendo due incentivi, l’adeguamento della rete fognaria in diverse aree del territorio comunale tra cui Carpignano e Parco Sciarappa. Inserito anche il finanziamento per l’assunzione di un nuovo dipendente comunale e la manutenzione straordinaria del Cimitero con l’utilizzo di economie derivanti da un mutuo.

Queste nel dettaglio le deleghe:

· al Vicesindaco ed Assessore Antonio Vitale: Bilancio, Manutenzione, Igiene e Sanità, Promozione della Salute, Inclusione Sociale, Rapporti con le Istituzioni Universitarie, Politica dell’Ambiente e Transizione Ecologica;



· all’Assessora Franca lacoviello: Gestione Cimitero, Contenzioso, Risorse Umane, Personale, Organizzazione degli Uffici Comunali, Rapporti con gli Enti di Sovracomunali, Diritti del Cittadino, Urp, Tutela degli Animali, Rapporti con le Parti Sociali, Commercio Fiere e Mercati;



· all’Assessore Michele Spinapolice: Servizio Civile e Progetti di Utilità Collettiva, Promozione dello Sport, Promozione e Sviluppo delle Politiche Attive del Lavoro, Rapporti con le Associazioni Sportive, Servizi al Cittadino, Promozione dello Sviluppo Economico, Gestione Impianti Sportivi, Viabilità e Decoro Urbano;



· all’Assessora Virginia Pascucci: Protezione Civile, Programmazione e Rapporti con Gal ed Asi, Politiche dell’Innovazione e Digitalizzazione, Formazione Professionale, Pari Opportunità, Politiche per l’Agricoltura, Tradizioni Popolari, Turismo;

· alla Consigliera Maria Elisa Grillo: Lavori Pubblici, Puc e Pnrr, Affari Generali, Promozione delle attività culturali, Protezione, Gestione e Promozione del Patrimonio Artistico, Museo e Biblioteca, Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Politiche Giovanili e del tempo libero, Informagiovani, Programmazione ed Organizzazione di Eventi e Manifestazioni.