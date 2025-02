Il Comune di Bisaccia comunica che il 16 febbraio 2025 alle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare “Sen. Salverino De Vito”, si terrà un Consiglio Comunale straordinario.

Il tema principale all’ordine del giorno sarà l’“Emergenza sicurezza sul territorio del Comune di Bisaccia”. Un argomento di grande rilevanza per la comunità, che si propone di affrontare le problematiche relative alla sicurezza pubblica e alle misure necessarie per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.