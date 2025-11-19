Consenso e violenza di genere, il CPO di Avellino porta il tema al centro del dibattito pubblico

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino promuove una giornata di

grande rilevanza civile e culturale dedicata al tema del consenso e della violenza di genere, in un momento particolarmente significativo per il panorama nazionale: proprio in questi giorni è stata avanzata una proposta legislativa volta a riformare la disciplina del consenso in ambito di violenza sessuale. Un segnale forte, che trova ad Avellino un territorio attento, attivo e presente.

La giornata si apre con l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita?” di Amnesty International, allestita all’interno della Sala Grigia del Carcere Borbonico. L’apertura ufficiale – 21 novembre ore 12:00 – avverrà alla presenza:

– della Prefetta di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso,

– del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Fabio Benigni,

– della Coordinatrice Campagne Amnesty International, Dott.ssa Tina Marinari,

oltre che della società civile e di una rappresentanza di studenti del Liceo “Colletta” di Avellino.

La mostra sarà visitabile il 21 e 22 novembre, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Nel pomeriggio, alle 15:30, sempre presso il Carcere Borbonico (Sala Grigia), si terrà il convegno “Solo Sì vuol dire Sì”, un approfondimento di alto livello scientifico e giuridico sul tema del consenso.

Introduce e modera Avv. Giovanna Perna-Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di

Avellino

Saluti istituzionali

– Dott.ssa Emanuela Pericolo, Consigliera della Provincia di Avellino

– Col. Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino

Relatori

– Prof. Avv. Fausto Giumetti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

– Dott. Francesco Raffaele – Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di

Avellino

– Avv. Biancamaria D’Agostino – Consigliere Nazionale Forense

– Prof. Gian Marco Caletti – Ricercatore in Diritto Penale, Università di Bologna (in

collegamento)

– Dott.ssa Laura Storti – Psicoanalista, SLPcf e AMP; docente dell’Istituto Freudiano

– Dott.ssa Mariarosaria Famoso – Coordinatrice della Casa di Accoglienza per donne

maltrattate “Antonella Russo”

Anche durante il convegno è prevista la presenza e il coinvolgimento degli studenti del Liceo Colletta di Avellino, per garantire un dialogo intergenerazionale su un tema che richiede consapevolezza diffusa, linguaggi chiari e responsabilità collettiva.

Per il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità avvocata Giovanna

Perna, l’incontro rappresenta un segnale forte del territorio “la concomitanza con il

dibattito sulla nuova proposta legislativa nazionale rende la giornata un’occasione di grande valore pubblico”.

Il Comitato Pari Opportunità ribadisce l’importanza di un approccio culturale, giuridico e istituzionale che rimetta al centro la tutela della persona, la prevenzione e il rispetto del consenso.

Il CPO di Avellino dimostra, ancora una volta, di essere presente dove la società chiama a

responsabilità.