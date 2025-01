Consegna doni completata: Avellino Basket “missione compiuta”

La S.S. Avellino Basket rende noto di aver completato la consegna dei giocattoli raccolti in occasione del match del 15 dicembre contro la Scaligera Verona donandoli a due associazioni: La Cooperativa Sociale La Goccia e La Cooperativa Demetra.

La Cooperativa Sociale La Goccia è attiva sul territorio avellinese da più di 25 anni in favore di minori, famiglie e donne vittime di violenza. Gestisce tre Centri Antiviolenza, 2 Case Rifugio, 1 Comunità per minori e da alcuni anni ha aperto un Centro Specialistico con terapia EMDR in favore di minori vittime di abuso e maltrattamento.

“Quando i valori dello sport si intrecciano con quelli della solidarietà e della vicinanza si creano reti e sinergie importanti sul territorio, che rafforzano gli interventi di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e sui minori” è il commento della dottoressa Caterina Sasso, Responsabile CAV e Casa Rifugio.

La Cooperativa Demetra, invece, è presente sul territorio della provincia di Avellino attraverso il Cav e la casa Rifugio intitolata alla memoria di Antonella Russo. Sostiene tante donne vittime di violenza e i loro bambini e promuove una cultura basata sul rispetto, contro ogni forma di discriminazione basate sul genere.

L’Avellino Basket è da sempre sensibile a questi temi sociali e si batte da sempre per prevenire e sensibilizzare contro la violenza sulle donne e sui minori.