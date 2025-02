In vista del congresso provinciale previsto per sabato 22 febbraio all’hotel belsito, il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Avellino terrà una conferenza stampa giovedì, 20 febbraio pv, alle ore 11.30 presso la sede della segreteria provinciale sita in via Iannaccone, Avellino.

Interverranno l’On. Angelo Antonio D’Agostino, Commissario Provinciale di FI, e la dott.ssa Giuliana Franciosa, Sub Commissari, Michela Colucci coordinatrice provinciale Forza Italia giovani.