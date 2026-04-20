Confesercenti, Marinelli riconfermato alla guida all’unanimita’

AVELLINO- Giuseppe Marinelli è stato confermato con voto unanime alla presidenza della Confesercenti provinciale di Avellino, dall’assemblea congressuale che si è svolta ieri a Monteforte Irpino.Si tratta del terzo mandato consecutivo, alla guida dell’associazione di categoria irpina, reso possibile dalle recenti modifiche allo statuto nazionale dell’organizzazione, che premia l’impegno costante del dirigente e i risultati raggiunti in questi anni sul territorio, nel rappresentare le istanze degli operatori, nel dialogo con le istituzioni e nella strutturazione della rete. All’appuntamento congressuale erano presenti il direttore regionale della Campania, Pasquale Giglio, la presidente regionale dell’associazione di settore Federagit – Federazione accompagnatori guide e interpreti turistici, Emilia Bonaventura, e il direttore provinciale, Wladimiro Marsico.“Proseguiremo il percorso avviato – ha affermato Marinelli – per il rilancio del terziario nella città capoluogo e nell’intera provincia di Avellino, attraverso il confronto con gli enti locali, consolidando i Distretti diffusi del commercio già costituiti e con la promozione di attività che possano fungere da volano per il turismo. Ribadiamo che occorre una strategia complessiva di sviluppo delle aree interne e una politica di valorizzazione delle risorse locali. Al centro della nostra azione come sempre ci saranno innanzitutto i negozi di vicinato e le piccole attività produttive, che svolgono un importante ruolo nell’arginare la desertificazione in atto. E’ fondamentale però che sul piano nazionale si legiferi per tutelare le imprese dei territori e i negozi fisici, rimuovendo le cause della concorrenza sleale portata avanti

dalle grandi piattaforme online internazionale e si punti al recupero della capacità di spesa delle famiglie”.