Confesercenti, Marinelli: autunno in salita per il commercio irpino

“E’ un autunno in salita per il commercio irpino. I dati ufficiali confermano la frenata

delle vendite al dettaglio, soprattutto per i negozi con piccole superfici”. Così

Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Dopi i cali registrati a luglio e ad agosto – prosegue il dirigente dell’associazione di

categoria -, anche settembre ed ottobre hanno fatto segnare una flessione dei

consumi. Una tendenza diffusa in tutto il Paese, che però in alcune aree, come le zone

interne, risulta ancora più marcata.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, le vendite diminuiscono in valore di quasi

l’1%, che in termini di volume equivale a oltre il 4,5%. Flessioni che si vanno a

sommare a quelle già registrate negli anni precedenti.

Soltanto la grande distribuzione riesce a tenere il passo, mentre le principali

piattaforme del commercio elettronico proseguono il loro percorso di crescita. Fra il

2019 ed il 2025 la quota di mercato attribuibile agli esercizi di vicinato è scesa al

20%, mentre quella dell’e-commerce è salita al 18%. Nel giro di 3 anni, soprattutto

nel non alimentare, potremmo anche assistere al sorpasso del commercio online sui

piccoli esercizi in sede fissa.

La dinamica negativa delle attività di vicinato si inserisce in un quadro complesso per

la domanda interna e per la distribuzione commerciale in generale.

Nonostante il rallentamento della spinta inflattiva, non si è innescato un

rafforzamento dei consumi, che risentono dei limiti delle retribuzioni reali, ancora su

livelli inferiori rispetto a quelli precedenti degli ultimi 3-4 anni e complessivamente

troppo bassi per soddisfare le esigenze delle famiglie.

Incertezza e ridotto potere d’acquisto pertanto sono gli elementi che incidono sulle

difficoltà di questa delicata fase socio-economica, che si protrae”.

“Contrastare l’impoverimento dei territori e la desertificazione commerciale –

conclude Marinelli – è un obiettivo che chiama in causa politica e istituzioni, al fianco

delle forze sociali e imprenditoriali. Senza misure mirate a favore del commercio di

prossimità, si rischia di perdere imprese, coesione, identità e qualità della vita nelle

comunità locali. Oggi le attività territoriali soffrono una disparità fiscale rispetto ai

grandi operatori digitali, che richiede un riequilibrio della tassazione in termini

equitativi, insieme a investimenti per il rilancio delle piccole imprese del terziario”.