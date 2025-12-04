Conferenza stampa a Palazzo Orsini: aggiornamenti su Solofra Servizi in liquidazione

Questa mattina alle 10:00, in diretta Facebook dal Palazzo Orsini, il Sindaco di Solofra Nicola Moretti ha illustrato gli ultimi sviluppi relativi alla Solofra Servizi in liquidazione. Un appuntamento atteso, durante il quale l’Amministrazione ha spiegato lo stato del concordato preventivo e le iniziative in corso per affrontare la crisi idrica cittadina.

Moretti ha ricordato come, al momento dell’insediamento, la società presentasse gravi criticità economiche, con un debito di circa 5,8 milioni di euro. Dopo un’analisi affidata al prof. Picardi e la nomina dell’amministratore unico avv. Duilio Schiazza, è stato avviato il percorso di concordato. Il Sindaco ha annunciato che tutte le 11 classi di creditori hanno votato a favore, permettendo alla società di evitare il fallimento e di mantenere la gestione dell’acquedotto comunale.

Sul fronte idrico, Moretti ha confermato due interventi fondamentali:

un progetto da 800.000 euro, già in appalto,

un progetto da 4 milioni di euro per il completo ammodernamento della rete.

È stato affrontato anche il tema del Pozzo Turchi, costato oltre un milione ma inutilizzabile per la mancanza di una cabina elettrica: l’amministrazione sta lavorando per risolvere definitivamente la questione.

L’avv. Schiazza ha spiegato che il concordato è in attesa dell’omologa del giudice, prevista entro poche settimane, e ha ricordato che il piano prevede un contributo del Comune di 450.000 euro in tre anni. Ha poi ribadito che la società, durante la liquidazione, ha operato con forti limitazioni e ha chiesto rispetto per il lavoro svolto, sottolineando la necessità di interventi strutturali per superare la crisi idrica.