Conferenza stampa della Confsal Avellino: il punto rispetto alle attività svolte nel 2023

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa della Confsal Avellino, durante la quale i dirigenti locali hanno fatto il punto rispetto alle attività svolte nel 2023, tracciando un percorso significativo anche per l’anno in corso.

“Ringrazio il dott. Lorenzo Tramaglino, per la nomina di Gennaro Pellecchia a coordinatore cittadino Confsal – Funzioni Locali ed il sottoscritto quale referente FESICA – CONFSAL”, sono le dichiarazioni di Vincenzo Mangano, già rappresentante nazionale della sigla sindacale FIASE. E continua: “Voglio dire agli iscritti che continueremo a lottare per tutelare la dignità dei lavoratori ed il rispetto umano, l’equità, la solidarietà, confermando il nostro indiscusso sostegno per i più deboli”.

All’incontro, hanno preso parte i vertici dell’associazione metapolitica Primavera Meridionale, da sempre a supporto delle iniziative del sindacato, a difesa dei lavoratori, nella controversa questione Irpiniambiente Grande SRL.

Il presidente Sabino Morano, inoltre, ha confermato la concreta volontà di correre da soli alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo irpino, con la composizione di ben due liste già pronte a sostenere il dott. Lazzaro Iandolo, quale figura apicale del progetto in itinere.