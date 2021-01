Attualità Confcommercio, saldi: le aziende hanno bisogno di certezze 4 Gennaio 2021

Al termine della riunione convocata dalla Regione con le associazioni di categoria non è stata definita una data certa per i saldi in Campania.

Secondo quanto fa sapere Confcommercio, le date possibili sono l’11 o il 12 gennaio. Una decisione potrebbe arrivare domani. ”La situazione è ancora incerta – spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio – ed è singolare che siamo l’unica regione a non aver fissato una data mentre in una situazione di incertezza come questa sarebbe stato necessario fissare una data e consentire alle aziende di organizzarsi, di prepararsi, considerando anche il rischio di chiusure che potrebbero far saltare completamente il periodo dei saldi”.