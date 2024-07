Condotta rotta: ecco dove mancherà l’acqua

A causa di alcune rotture sulla condotta adduttrice nel territorio di Castelvetere sul Calore, l’erogazione idrica al servizio dei serbatoi di diversi comuni tra Irpinia e Sannio è sospesa. I lavori di riparazione sono in corso e potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna in virtù degli interventi di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

Vista la indisponibilità della risorsa idrica, al fine di garantire un corretto pprovvigionamento nella giornata di domani, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 alle 6:00 di domani, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Ecco i comuni interessati:

AVELLINO (Località Cesine) AVELLINO (Casa circondariale) AVELLINO (Clinica Villa Ester) AVELLINO (Centro Dyalisis) ATRIPALDA (Fraz. ni Cerzete, Novesoldi e Giacchi) CASTELVETERE SUL CALORE (Rurali) MONTEMARANO (Rurali) PETRURO IRPINO PAROLISE SAN POTITO ULTRA SORBO SERPICO SALZA IRPINA CANDIDA MANOCALZATI PRATA P.U. PRATOLA SERRA AIELLO DEL SABATO SANTA PAOLINA CESINALI S. MICHELE DI SERINO (rurale) FORINO CONTRADA MONTEFREDANE GROTTOLELLA CAPRIGLIA IRPINA ALTAVILLA IRPINA MONTEFALCIONE MONTEMILETTO CHIANCHE ROCCABASCERANA S. NICOLA MANFREDI TORRE LE NOCELLE TUFO S. GIORGIO DEL SANNIO TORRIONI MONTEFUSCO SANT’ANGELO A CUPOLO SAN LEUCIO DEL SANNIO APOLLOSA ARPAISE CEPPALONI S. MARTINO SANNITA PIETRASTORNINA (Fraz.ne Ciardelli)