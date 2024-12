Condizioni meteo avverse: a Chiusano strade comunali chiuse

A causa delle avverse condizioni meteo che interessano il territorio, il Comune di Chiusano San Domenico, con apposita ordinanza della Polizia Municipale, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade comunali. La chiusura sarà in vigore dalla giornata del 24 dicembre 2024 fino alle ore 18:00 del 25 dicembre 2024, salvo ulteriori modifiche, e riguarda le seguenti vie: Via Dogana, Via Pozzodonico, Via Valle, Via San Domenico, e Via Fontana Vecchia (Tufi). Restano esclusi da questa ordinanza i mezzi di soccorso e di pubblica utilità.

In considerazione delle condizioni meteo che potrebbero comportare rischi per la sicurezza, si invita la cittadinanza alla massima prudenza. Si raccomanda di limitare gli spostamenti di persone e veicoli su tutto il territorio comunale e di seguire alcune indicazioni pratiche:

Evitare di sostare vicino ad alberi ad alto fusto o sotto le grondaie, che potrebbero rappresentare un pericolo.

Verificare la sicurezza di alberi, grondaie, tetti e terrazzi di copertura, in particolare da parte dei proprietari di immobili.

Uscire di casa solo se strettamente necessario, adottando la massima cautela.

Mantenersi aggiornati sulla situazione meteo e di emergenza tramite i canali di comunicazione ufficiali.

Fare scorta di sale, pale e attrezzature per la rimozione della neve, reperibili nei negozi specializzati.

Accertarsi di avere scorte alimentari sufficienti, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie.

Non camminare in prossimità di alberi o sotto i cornicioni durante la fase di disgelo, per evitare il pericolo di neve che potrebbe staccarsi.

Indossare abbigliamento e scarpe adeguati e evitare percorsi pericolosi.

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e parcheggiare le auto in modo da non ostacolare i mezzi spargisale.

Pulire il marciapiede di fronte alla propria abitazione, rimuovendo neve e ghiaccio ai margini della strada.

Munirsi obbligatoriamente di catene e pneumatici da neve, limitando gli spostamenti solo se necessari.