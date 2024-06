Condannato per diffamazione aggravata nei confronti del sindaco di Villamaina

Un cittadino di Villamaina, F.A. le sue iniziali, è stato condannato dal Tribunale di Avellino, Giudice Lucio Galeota, per diffamazione aggravata nei confronti del Sindaco di Villamaina Prof. Nicola Trunfio, rappresentato dall’Avv. Antonio Dell’Erario.

Secondo l’accusa, l’uomo, difeso dagli Avvocati Nello Pizza e Giuseppe Barrasso, in più occasioni, pubblicando sul proprio profilo Facebook messaggi dal contenuto diffamatorio e denigratorio in merito all’operato del Sindaco e della sua Amministrazione, avrebbe offeso l’onore e il decoro del Primo Cittadino con affermazioni relative ad allusioni circa presunti atteggiamenti clientelari in relazione ad alcune procedure negoziali e di sfratto. In altri post il Sindaco e l’Amministrazione di Villamaina erano stati apostrofati come “ sceriffi improvvisati” e “ caporali di giornata”. Le scuse dell’uomo, rese in pubblica udienza, non sono bastate ad evitargli la condanna.