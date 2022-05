Concorso PretenDiamo Legalità, consegnati i premi alle scuole irpine

Si è svolta nella mattinata odierna, con modalità videoconferenza, la cerimonia di premiazione della fase provinciale del Concorso – Progetto “PretenDiamo Legalità-5^Edizione”, indetta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, d’intesa con il MIUR e rivolto agli studenti di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino.

Il progetto, che ha visto una prima fase di formazione degli studenti ad opera dei Dirigenti della Questura di Avellino, si è concluso con la produzione degli elaborati, oltre 114 opere che sono giunte agli uffici di via Palatucci. Le scuole partecipanti che hanno ricevuto la candidatura per le premiazioni sono:

Plesso “Madre Teresa di Calcutta -V° Circolo Didattico “G. Palatucci” Avellino, I.C.”E.Cocchia – Dalla Chiesa” Avellino, I.C. “A. Manzoni” Mugnano del Cardinale (Av), I.C. “L. Perna – D. Alighieri” Avellino, I.C. “Regina Margherita – L. Da Vinci” Avellino, I.C. “C.Colombo-F. Solimena” Avellino, I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” Avellino, I.T.E. “L.Amabile” Avellino, I.I.S. “E. Fermi” Vallata (Av), I.S.I.S.S.”G. Ronca” Solofra (Av), Liceo St. ”P. V. Marone” indirizzo Scienze Umane LSU Avellino

Presente alla cerimonia, in collegamento da remoto, il Questore della Provincia di Avellino, Dr. Maurizio TERRAZZI, che ha salutato i partecipanti ringraziandoli per il notevole impegno e l’eccellente qualità del lavoro svolto dagli studenti: “E’ stato davvero un peccato aver dovuto scegliere solo alcuni tra gli elaborati, giunti presso i nostri Uffici, che concorreranno alla fase nazionale perché tutti meritevoli di rappresentare la nostra Provincia per impegno e slancio artistico” Il Questore ha poi affermato che è stato lodevole lo sforzo di adesione all’iniziativa a testimonianza del fatto che gli studenti percepiscono i valori più sani.

Il saluto ai ragazzi è pervenuto anche dal Dirigente l’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania – Ambito Territoriale di Avellino Dr.ssa Rosa GRANO, che ha incoraggiato tali iniziative, utili alla diffusione della legalità soprattutto quando le istituzione collaborano per lo stesso fine.

Successivamente sono state premiate le scuole che, ottenendo il primo posto nelle singole categorie, avranno il pass per accedere alla fase nazionale del concorso.

Questi i premi consegnati durante la cerimonia:

CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA

Per la Sezione “Opere Letterarie”:

3^ classificato:

Classi 2^ sez. A, classe 2^ sez. B, classe 3^ sez. A, classe 5^ sez. A, classe 5^ sez. B, Plesso “Madre Teresa di Calcutta” – V Circolo Didattico”Giovanni Palatucci” Avellino

– 3^ classificato ex aequo:

Alunne D’Alessandro Ludovica e Giliberti Giorgia- classe 5 sez. A- I.C. “Perna Alighieri” Avellino

2^ classificato:

Classe 5^ sez. A – I.C. “Francesco Tedesco – San Tommaso”

– 2^ classificato ex aequo:

Classe 2^ sez. C – I.C. “ Regina Margherita – L. Da Vinci”

– 1^ classificato:

Classe 1 sez. E – I.C. “ Regina Margherita – L. Da Vinci “

Per la Sezione “Arti figurative”:

– 3 ^ classificato:

Alunni Matarazzo Maria, Liguori Giulia, Picariello Rebecca, Aquino Vittoria

classe 5^ sez. A – I.C. “Luigi Perna – D. Alighieri”

2^ classificato:

Alunno Spagnuolo Lucrezia, De Martino Luca e Mainieo Alessandro

Classe V sez. B – I.C. “Luigi Perna – D. Alighieri”-

– 2^ classificato ex aequo:

Classi 1 sez. C, 1 sez.D 1, sez.E

I.C. “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci”

– 1^ classificato:

Alunno Mario Freda e Andrea Barbato, classe 5 sez. C -I.C. “Luigi Perna – D. Alighieri” Avellino

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per la Sezione “Video o Spot”:

3^classificato:

Classe 1 sez. B – I.C. “Perna – Alighieri”

– 2^classificato:

Classe 1 sez.A – I.C. “Perna – Alighieri”

– 1^classificato:

Classe 1 sez. D – I.C. “Colombo-Solimena”

Per la Sezione “Graphic Novel”

-3^ classificato:

Classe 1 sez. A- I.C.”San Tommaso”

-3^classificato ex aequo:

Classe 2^ sez. H – I.C. “Cocchia – Dalla Chiesa”

-2^classificato

Classe 3^ sez. D- I.C. “Cocchia – Dalla Chiesa”

-1^classificato

Classe 3 sez. A Plesso di Sirignano (Av) – I.C. “A.Manzoni” Mugnano del Cardinale (Av)

-1^classificato ex aequo:

Alunna Michela Esposito classe 3 sez. A I.C. “ A. Manzoni” Mugnano del Cardinale – Plesso di Mugnano

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per la Sezione “Video o Spot”:

3^ classificato

Classe III sez. A – Liceo Scientifico “Enrico Fermi” – Vallata

3^classificato ex aequo:

Classe 2^ sez. C- ITE “Luigi Amabile”

2^ classificato:

Classe 4 B – ISISS Gregorio Ronca di SOLOFRA

1^ classificato

Classe 5 sez. D Liceo delle Scienze Umane “Publio Virgilio Marone”