Concorso ASL nel mirino della Procura: indagato il consigliere regionale Alaia

AVELLINO – Il consigliere regionale Vincenzo Alaia nel mirino della Procura di Avellino per una presunta ipotesi di concorso in corruzione in una procedura di concorso relativa all’ASL di Salerno. Dopo il post pubblico con cui lo stesso esponente politico alla guida della Commissione Regionale Sanità ha annunciato di essere coinvolto in un’inchiesta, e’ emerso che alla base delle indagini ci sarebbe il sospetto che l’esponente politico possa aver favorito candidati in una procedura dell’Asl di Salerno. Da qui la perquisizione scattata nella mattinata di oggi.

IL DECRETO DI SEQUESTRO

Ad eseguire l’accertamento i Carabinieri di Salerno, che hanno anche notificato il decreto di perquisizione e sequestro firmato dal Procuratore Aggiunto di Avellino Francesco Raffaele. Tra i destinatari dello stesso anche il consigliere regionale di Italia Viva. Le attività di indagine scaturite da intercettazioni telefoniche e sommarie informazioni raccolte dalla Procura della Repubblica di Avellino. Al momento dovrebbero essere sei gli iscritti nel registro degli indagati. Ma non e’ escluso che l’inchiesta possa allargarsi.