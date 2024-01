Concorso al Comune di Avellino, la Guardia di Finanza acquisisce gli atti: prova sospesa

AVELLINO- La Procura di Avellino accende i riflettori sul concorso per 10 istruttori di vigilanza in corso presso il Comune di Avellino, quello per cui in mattinata si stavano svolgendo le prove orali (che stando alle informazioni sarebbero state sospese). I militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino hanno notificato un’ordine di esibizione degli atti firmato dai magistrati dell’ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma relativo proprio alla procedura concorsuale. Un accertamento che è stato delegato ai militari delle Fiamme Gialle che hanno anche proceduto ad eseguirlo, determinando una sospensione della prova (decisa probabilmente dalla stessa Commissione). Gli accertamenti sono in una fase iniziale. Verosimilmente all’origine delle attività scattate nella mattinata ci potrebbe essere un esposto.

In aggiornamento