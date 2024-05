Concorsi “truccati”, Gubitosa: tradite speranze e sacrifici di tanti giovani

“Sono state tradite le speranze e soprattutto i sacrifici di tanti ragazzi. Impegno e merito sconosciuti a Festa e Smiraglia, che addirittura si chiedono come abbia fatto un candidato a prendere un punteggio così alto, interrogandosi sulla possibilità che avesse avuto anche lui le domande, per loro lo studio, il sacrificio e la preparazione non erano neppure evidentemente presi in considerazione”. E’ cosi’ che Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, oggi pomeriggio presente all’iniziativa sul Parco del Fenestrellle a fianco del candidato sindaco del Campo Progressista Antonio Gengaro e degli altri candidati delle liste che lo appoggiano, ha commentato le motivazioni del rigetto della revoca degli arresti domiciliari per l’ex sindaco Gianluca Festa depositate dai magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli. L’idea che mi sono fatto penso che sia la stessa che si sono fatti tutti i cittadini leggendo oggi i giornali e vedendo queste motivazioni. Dai PC che vengono nascosti per inquinare le prove, ai concorsi truccati fino agli appalti. Personalmente le dico cosa mi ha toccato di più. Quello che mi ha toccato di più e credo abbia toccato tutta la comunità di Avellino e’ il concorso “truccato” per la selezione dei vigili urbani. Perché ho immaginato tutti i partecipanti a questo concorso, intenti a studiare, a prepararsi per giorni e giorni, settimane, per poi arrivare a questo concorso con tutte le speranze. Penso ai giovani che magari la notte non hanno dormito arrivano lì e ovviamente c’era chi aveva le domande, quindi sono stati “truffati”. È la cosa che più mi ha ferito che nelle intercettazioni c’è Festa che addirittura chiede alla Smiraglia: cioè ma questo ha preso molto… anche a questo hai dato le domande? Perché evidentemente c’era stato un partecipante che era stato così bravo, magari aveva studiato e aveva saputo rispondere meglio di quello che aveva già le risposte. Ecco questa cosa mi ha toccato perché lì ho rivisto che si prepara ad un concorso e che arriva lì e poi resta deluso, magari resta male, la prende una sconfitta di vita, gli cambia la vita un concorso del genere” C’e’ un’altra cosa che Gubitosa ribadisce lo ha inorridito maggiormente: “mi ha toccato il fatto che Festa e la Smiraglia non avevano proprio nella loro concezione il fatto che qualcuno poteva partecipare al concorso e rispondere alle domande correttamente perché aveva studiato. Era talmente impossibile questa cosa che chiede alla Smiraglia: hai dato le domande anche a lui. Ecco questa cosa, oltre a tutto lo scenario sconcertante mi ha toccato particolarmente perché lì a quel concorso magari hanno partecipato figli, padri, fratelli, sorelle. Hanno partecipato persone vicine a noi che ovviamente hanno perso tempo speranza e hanno infranto i loro sogni di fronte a questo muro che voglio dire a tutti i cittadini, non è sempre così, non dobbiamo perdere la speranza. Perché vedere che succedono queste cose e soprattutto che la magistratura interviene e ci libera da queste persone, quindi non perdiamo la speranza e continuiamo a partecipare ai concorsi con la voglia di vincere. Magari anche puntando sul fatto che non siano tutti amministrati da Festa”. C’e’ anche una valutazione politica : “Su questo mi aspetto anche che la Nargi faccia delle dovute riflessioni, perché sta facendo una campagna elettorale come candidato sindaco di questa città senza dare spiegazioni su questi aspetti. Nargi è l’erede di Festa. Anche lei è coinvolta nell’indagine in qualche modo e ovviamente non può far finta di nulla su queste cose, anche lei deve dare le spiegazioni”.