Concorsi, ecco le opportunità nel mese di novembre 2025

Laura Perrone – Si riportano, qui di seguito, i concorsi in essere nel mese di Novembre 2025 con riferimento all’area della Regione Campania e, secondariamente, di tutta la Nazione, insieme ai relativi termini di presentazione delle domande di partecipazione. Le selezioni si rivolgono a candidati con licenza media, diploma e laurea.
CONCORSI REGIONALI, POSIZIONI APERTE E SCADENZE:
Conservatorio statale “Nicola Sala” di Benevento: 13 docenti – scadenza 08/11/2025
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” di Napoli: 3 borse di studio – scadenza 08/11/2025
Azienda Speciale Consortile Ambito n17 – Napoli: 5 assistenti sociali (area dei funzionari) – scadenza 10/11/2025
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto delle Bioscienze e Biorisorse di Bari: 1 ricercatore per la sede secondaria di Napoli – scadenza 10/11/2025
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania: 1 operatore (cat.protette ex L.68/99) – scadenza 11/11/2025
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche: 1 borsa di studio – scadenza 12/11/2025
Università di Salerno: 1 ricercatore – scadenza 12/11/2025
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento: 2 docenti – scadenza 13/11/2025
Azienda Sanitaria Locale di Caserta: 15 posti di dirigente medico – scadenza 13/11/2025
Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta: 2 posti di tecnico fisiopatologo – scadenza 16/11/2025
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” di Napoli: 1 borsa di studio – scadenza 19/11/2025
Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli: 2 posti di dirigente medico – scadenza 20/11/2025
Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 20 posti di dirigente medico – scadenza 20/11/2025
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” di Napoli_ 1 posto di direttore – scadenza 20/11/2025
Azienda Speciale “Paistom” – Capaccio Paestum (SA)
vari profili (istruttore tecnico, archivista, istruttore amministrativo contabile, istruttore informatico, messi comunali, bibliotecari, giardinieri, muratori, pittori edili, idraulici, assistente scuolabus, coadiutore amministrativo, fabbri, elettricisti, operatori cimiteriali, addetti alla pulizia spazi comunali/aziendali) – scadenza 24/11/2025
CONCORSI NAZIONALI, POSIZIONI APERTE E SCADENZE:
Esercito Italiano: 6000 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) – scadenza 12/11/2025
Camera dei Deputati: 15 Collaboratori Tecnici per i servizi audiovisivi – scadenza 13/11/2025
Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato e TAR: 133 posti (di cui 9 tra Napoli e Salerno) – scadenza 14/11/2025
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): 18 posti – scadenza 19/11/2025
Guardia di Finanza: 1925 allievi finanzieri – scadenza 21/11/2025
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: 33 medici (direttori sanitari) – scadenza 21/11/2025
Magistratura – Ministero della Giustizia: 450 magistrati ordinari – scadenza 24/11/2025
Marina Militare: 2500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) – scadenza 26/11/2025
Si specifica che le candidature sono da inoltrare esclusivamente online, mediante il sistema di reclutamento pubblico InPA (https://www.inpa.gov.it) o attraverso i portali dei singoli enti che hanno indetto il concorso al quale si è interessati, verificando accuratamente la rispondenza ai requisiti richiesti da ciascun bando.