Concorsi, ecco le opportunità nel mese di novembre 2025

Laura Perrone – Si riportano, qui di seguito, i concorsi in essere nel mese di Novembre 2025 con riferimento all’area della Regione Campania e, secondariamente, di tutta la Nazione, insieme ai relativi termini di presentazione delle domande di partecipazione. Le selezioni si rivolgono a candidati con licenza media, diploma e laurea.

CONCORSI REGIONALI, POSIZIONI APERTE E SCADENZE:

Conservatorio statale “Nicola Sala” di Benevento: 13 docenti – scadenza 08/11/2025

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” di Napoli: 3 borse di studio – scadenza 08/11/2025

Azienda Speciale Consortile Ambito n17 – Napoli: 5 assistenti sociali (area dei funzionari) – scadenza 10/11/2025

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto delle Bioscienze e Biorisorse di Bari: 1 ricercatore per la sede secondaria di Napoli – scadenza 10/11/2025

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania: 1 operatore (cat.protette ex L.68/99) – scadenza 11/11/2025

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche: 1 borsa di studio – scadenza 12/11/2025

Università di Salerno: 1 ricercatore – scadenza 12/11/2025

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento: 2 docenti – scadenza 13/11/2025

Azienda Sanitaria Locale di Caserta: 15 posti di dirigente medico – scadenza 13/11/2025

Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta: 2 posti di tecnico fisiopatologo – scadenza 16/11/2025

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” di Napoli: 1 borsa di studio – scadenza 19/11/2025

Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli: 2 posti di dirigente medico – scadenza 20/11/2025

Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 20 posti di dirigente medico – scadenza 20/11/2025

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” di Napoli_ 1 posto di direttore – scadenza 20/11/2025

Azienda Speciale “Paistom” – Capaccio Paestum (SA)

vari profili (istruttore tecnico, archivista, istruttore amministrativo contabile, istruttore informatico, messi comunali, bibliotecari, giardinieri, muratori, pittori edili, idraulici, assistente scuolabus, coadiutore amministrativo, fabbri, elettricisti, operatori cimiteriali, addetti alla pulizia spazi comunali/aziendali) – scadenza 24/11/2025

CONCORSI NAZIONALI, POSIZIONI APERTE E SCADENZE:

Esercito Italiano: 6000 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) – scadenza 12/11/2025

Camera dei Deputati: 15 Collaboratori Tecnici per i servizi audiovisivi – scadenza 13/11/2025

Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato e TAR: 133 posti (di cui 9 tra Napoli e Salerno) – scadenza 14/11/2025

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): 18 posti – scadenza 19/11/2025

Guardia di Finanza: 1925 allievi finanzieri – scadenza 21/11/2025

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: 33 medici (direttori sanitari) – scadenza 21/11/2025

Magistratura – Ministero della Giustizia: 450 magistrati ordinari – scadenza 24/11/2025

Marina Militare: 2500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) – scadenza 26/11/2025

Si specifica che le candidature sono da inoltrare esclusivamente online, mediante il sistema di reclutamento pubblico InPA (https://www.inpa.gov.it) o attraverso i portali dei singoli enti che hanno indetto il concorso al quale si è interessati, verificando accuratamente la rispondenza ai requisiti richiesti da ciascun bando.