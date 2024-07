Concluso l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino per il grave incidente stradale di ieri

I Vigili del Fuoco di Avellino hanno completato in tarda serata l’intervento per un incidente stradale avvenuto dopo le 17:00 di ieri, 29 luglio Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di Avellino, le quali hanno messo in sicurezza i pesanti automezzi coinvolti nell’incidente, hanno recuperato il corpo della vittima e dato assistenza alla Polizia Stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono state seguite dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale.