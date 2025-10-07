Concluso con successo il progetto teatrale nella Casa Circondariale Pasquale Campanello di Ariano Irpino

Si è recentemente concluso nella Casa Circondariale Pasquale Campanello il progetto teatrale curato dalla professoressa Lia Zito, presidente della Compagnia La Nuova Bottega di Benevento e direttrice artistica del 2 Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento.

Questo evento ha rappresentato un’importante opportunità di inclusione e crescita personale per i partecipanti, che hanno potuto esplorare il mondo del teatro come strumento di espressione e rielaborazione delle proprie esperienze. La soddisfazione per il successo del progetto è palpabile e testimonia l’impatto positivo del teatro nella vita di chi vive situazioni di difficoltà.

Il lavoro svolto da Lia Zito ha dimostrato come il teatro possa diventare un potente veicolo di comunicazione e un modo per costruire relazioni autentiche, contribuendo a un processo di riabilitazione e reinserimento sociale. La comunità di Ariano si arricchisce di iniziative come questa, che promuovono la cultura e l’inclusione sociale.

Lia Zito ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dalla direzione della Casa Circondariale agli operatori e ai partecipanti, per la loro dedizione e passione.

Il teatro è un linguaggio universale e, come dimostrato, può abbattere le barriere e unire le persone, creando spazi di condivisione e comprensione.