Concerto Geolier, fan già sotto al palco della Smile Arena. Il piano del Comune

Grande attesa per il concerto di Geolier stasera alle 21:30 alla Smile Arena di Campo Genova. I fan del rapper partenopeo sono già da questa mattina accampati davanti al palco. Attese anche 10mila persone in città.

Il Comune di Avellino, insieme al Comando della Polizia municipale, ha emanato la seguente ordinanza in tema di viabilità:

Dalle 8 del 2 agosto e fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di circolazione in via Annarumma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di contrada Amoretta.

Divieto di sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati di via Annarumma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di contrada Amoretta.

Divieto di sosta, con rimozione coatta su tutta l’area di parcheggio, sita in via Annaruma, fronte curva nord dello stadio Partenio Lombardi.

Divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area di parcheggio sita in via Annarumma altezza di via Paul Harrys.